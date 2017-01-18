Евгений Гараничев: Я никогда не отказывался от эстафет

Российский биатлонист Евгений Гараничев высказался о конкуренции в сборной России.

– Конкуренция стала острее, и она закаляет, – приводит «Тюменская Арена» слова Гараничева. – Без конкуренции сложно подниматься выше. Соревнование внутри команды заставляет спортсменов расти. Молодые российские биатлонисты показывают хороший уровень, иногда опережая опытных спортсменов. Это заставляет прогрессировать.

– Вы смирились с тем, что эстафеты больше не бегаете или же готовы вернуться в квартет?

– Я никогда не отказывался от эстафет. Не бежал командные гонки в связи с функциональным состоянием. Отношусь к решениям тренерского штаба спокойно. Никакой обиды нет. Неудачи в эстафетах прошлых сезонов не давят на меня перед стартом.

Добавим, что лучшим результатом 28-летнего Гараничева в нынешнем сезоне стало 11-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место.