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Евгений Гараничев: Я никогда не отказывался от эстафет

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Российский биатлонист Евгений Гараничев высказался о конкуренции в сборной России.

– Конкуренция стала острее, и она закаляет, – приводит «Тюменская Арена» слова Гараничева. – Без конкуренции сложно подниматься выше. Соревнование внутри команды заставляет спортсменов расти. Молодые российские биатлонисты показывают хороший уровень, иногда опережая опытных спортсменов. Это заставляет прогрессировать.

– Вы смирились с тем, что эстафеты больше не бегаете или же готовы вернуться в квартет?
– Я никогда не отказывался от эстафет. Не бежал командные гонки в связи с функциональным состоянием. Отношусь к решениям тренерского штаба спокойно. Никакой обиды нет. Неудачи в эстафетах прошлых сезонов не давят на меня перед стартом.

Добавим, что лучшим результатом 28-летнего Гараничева в нынешнем сезоне стало 11-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место.

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