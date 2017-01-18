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Илья Ковальчук: Хотел бы поучаствовать в Матче Звезд КХЛ в Петербурге

Источник:  КХЛКомментарии

Форвард СКА Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Матча Звезд КХЛ. 

- Уверен, что у всех эмоции от участия в Матче Звезд только положительные. У меня в том числе. И болельщики, и игроки на этом мероприятии заряжаются позитивом! Так что жду от праздника отличного настроения, классной атмосферы на трибунах. Ну и победы нашей команды тоже, пожалуй. Новый формат – это интересно. Ещё один соревновательный элемент в виде матчей навылет добавит зрелищности, это точно. Тем более, команды в этот раз меньше, будет больше работы на льду, болельщикам должно понравиться. Правда, в этот раз обойдемся без домашних заготовок. Решил, что буду действовать по ситуации – так интереснее.

Если говорить о тех Матчах Звезд, в которых участвовал я, то мне особенно запомнились те, что прошли в Сочи и в Челябинске. Ярче всего, конечно, в памяти осталось парное катание с фигуристками (улыбается - Прим. КХЛ). А моя главная ассоциация с Уфой – отличная поддержка болельщиками своей команды. При полном стадионе играть всегда приятно, так что, думаю, и в этот раз будет здорово. Хотел бы поучаствовать в Матче Звезд в Санкт-Петербурге. Хотя он тут уже был... Но наши болельщики, уверен, с удовольствием заполнили бы Ледовый, - приводит слова Ковальчука официальный сайт КХЛ. 

Напомним, Матч звезд КХЛ-2017 пройдет в Уфе с 21 по 22 января. 21 января состоится мастер-шоу, а 22-го – турнир, где сыграют команды от каждого дивизиона КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч. Павел Дацюк назначен капитаном команды дивизиона Боброва, а Олег Знарок – ее главным тренером.

Предыдущие матчи звезд КХЛ проводились в формате Восток против Запада или Россияне против Легионеров.

Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренировать команды на Матче звезд КХЛ

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