Луис Адриано отправился со «Спартаком» на сбор в ОАЭ (Видео)
Сегодня игроки «Спартака» отправились на первый сбор в ОАЭ.
Вместе с командой полетели новички красно-белых - Луис Адриано, Александр Самедов, Александр Селихов, Георгий Джикия.
Сбор продлится до 1 февраля, в Эмтратах команда проведет один контрольный матч - против «Копенгагена».
Примечательно, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера разрешил игрокам взять на него свои семьи.
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