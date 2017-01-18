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ВИДЕО ДНЯ: как встречали команду «КАМАЗ-мастер» в аэропорту

Павел Чуринов
Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Москву прилетели победители ралли-рейда «Дакар-2017» – участники команды «КАМАЗ-мастер».  Корреспонденты «Советского спорта» встречали чемпионов в аэропорту «Шереметьево».

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Сразу в двух классах чемпионами стали российские гонщики: Сергей Карякин выиграл соревнования на квадроциклах, а в общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ

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