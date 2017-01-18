Селихов, Джикия и Луис Адриано отправились со «Спартаком» на сбор в ОАЭ, Самедов прибудет завтра

«Спартак» отправился на первый зимний сбор в ОАЭ. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера взял в Абу-Даби 26 игроков.

На сборе будут тренироваться:

вратари: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов;

защитники: Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Маурисио, Сердар Таски, Евгений Макеев, Денис Кутин, Александр Пуцко, Георгий Джикия;

полузащитники: Роман Зобнин, Денис Глушаков, Фернандо, Джано Ананидзе, Квинси Промес, Ивелин Попов, Лоренсо Мельгарехо, Александр Зуев, Артем Тимофеев, Аяз Гулиев;

форварды: Зе Луиш, Луис Адриано, Денис Давыдов.

Полузащитник Александр Самедов с разрешения тренерского штаба задержался в Москве по семейным обстоятельствам. Планируется, что он прибудет в расположение команды в четверг.

В четверг у «Спартака» запланированы две тренировки. В Абу-Даби красно-белые проведут один контрольный матч: 31 января с чемпионом Дании «Копенгагеном».

Сбор в ОАЭ продлится до 1 февраля.