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Вячеслав Войнов: Надеюсь, на Матче Звезд КХЛ мне не придется участвовать в конкурсах на технику

Источник:  КХЛКомментарии

Защитник СКА Вячеслав Войнов поделился ожиданиями от Матча Звезд КХЛ. 

- От попадания на Матч Звезд у меня самые позитивные эмоции. Жду хорошего настроения, улыбок. Надеюсь, что доставим удовольствие зрителям. Как я понимаю, каждый год формат Матча Звезд меняется. В России я в таких мероприятиях участия не принимал, так что сравнивать пока не с чем. Думаю, когда соревнуются четыре команды, игра получится более интересной. За океаном я участвовал в Матче Звезд, но самое яркое воспоминание назвать сложно, запомнилось все мероприятие в целом. О домашних заготовках я не думал. Надеюсь, мне не придется участвовать в конкурсах на технику, где нужно демонстрировать именно «фишки» (улыбается - Прим. КХЛ).

Что касается Уфы, то «по детям» я часто играл в этом городе. Запомнилось, что там очень хорошая школа, организация всех детских турниров на высшем уровне. Знаю, что там отличная арена, которая всегда заполняется, потому что уфимцы любят хоккей. Из других городов, где хотел бы сыграть в Матче Звёед, назову родной Челябинск, - приводит слова Войнова официальный сайт КХЛ. 

Напомним, Матч звезд КХЛ-2017 пройдет в Уфе с 21 по 22 января. 21 января состоится мастер-шоу, а 22-го – турнир, где сыграют команды от каждого дивизиона КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч. Павел Дацюк назначен капитаном команды дивизиона Боброва, а Олег Знарок – ее главным тренером.

Предыдущие матчи звезд КХЛ проводились в формате Восток против Запада или Россияне против Легионеров.

Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренировать команды на Матче звезд КХЛ

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