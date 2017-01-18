Юра Мовсисян: Россия проведет лучший чемпионат мира в истории

Бывший нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян уверен в том, что Россия проведет чемпионат мира 2018 года на высоком уровне.

- Я хорошо знаю русских, знаю, что это за тип людей. Они очень дружелюбны и гостеприимны. Верю, что они организуют лучший чемпионат мира в истории, потому что, русские знают, что люди сейчас думают о них. Они постараются гарантировать, что на турнире не произойдет ничего плохого, и сделать так, чтобы люди на улицах улыбались. Они постараются сделать так, чтобы люди, уезжая, говорили: «Это совершенно не похоже на то, что я думал об этой стране». Они постараются доказать, что не нужно верить всем сплетням.

Многие люди говорят глупости, ничего не зная об этом, и просто сидя перед экраном компьютера или телевизора. Они ни разу не были в России, но говорят о ней так, будто в курсе всего там происходящего, - рассказал Мовсисян в интервью ESPN.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России. Мировое первенство примут 11 городов и 12 стадионов: Москве, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи, Санкт-Петербурге и Волгограде.

Юра Мовсисян играл за «Спартак» в 2013 - 2016 годах. Ныне он защищает цвета клуба «Реал Солт-Лейк» в MLS.

