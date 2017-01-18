Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вихлянцева2:6, 2:6Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Видеотон
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Теннис  Фурлис2:6, 1:6Кузнецова
Хоккей  Металлург- : -Авангард
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юра Мовсисян: Россия проведет лучший чемпионат мира в истории

Источник:  ESPNКомментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян уверен в том, что Россия проведет чемпионат мира 2018 года на высоком уровне.

- Я хорошо знаю русских, знаю, что это за тип людей. Они очень дружелюбны и гостеприимны. Верю, что они организуют лучший чемпионат мира в истории, потому что, русские знают, что люди сейчас думают о них. Они постараются гарантировать, что на турнире не произойдет ничего плохого, и сделать так, чтобы люди на улицах улыбались. Они постараются сделать так, чтобы люди, уезжая, говорили: «Это совершенно не похоже на то, что я думал об этой стране». Они постараются доказать, что не нужно верить всем сплетням.

Многие люди говорят глупости, ничего не зная об этом, и просто сидя перед экраном компьютера или телевизора. Они ни разу не были в России, но говорят о ней так, будто в курсе всего там происходящего, - рассказал Мовсисян в интервью ESPN.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России. Мировое первенство примут 11 городов и 12 стадионов: Москве, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи, Санкт-Петербурге и Волгограде.

Юра Мовсисян играл за «Спартак» в 2013 - 2016 годах. Ныне он защищает цвета клуба «Реал Солт-Лейк» в MLS. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Девич перешел в «Ростов». Таблица трансферов РФПЛДевич перешел в «Ростов». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Кокорин: «Спартак» действительно удивляет в этом сезоне, они научились дожимать соперникаУдачное выступление московского «Спартака» в текущем сезоне стало неожиданностью для нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.Селихов, Джикия и Луис Адриано отправились со «Спартаком» на сбор в ОАЭ, Самедов прибудет завтра«Спартак» отправился на первый зимний сбор в ОАЭ. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера взял в Абу-Даби 26 игроков.Луис Адриано отправился со «Спартаком» на сбор в ОАЭ (Видео)Сегодня игроки «Спартака» отправились на первый сбор в ОАЭ.Все умрут, а «Спартак» останется. О кризисном и вечном. Колонка ЦыбаневаВсе умрут, а «Спартак» останется. О кризисном и вечном. Колонка ЦыбаневаПочему лидерство красно-белых не случайно именно сейчас.Президент УЕФА: Не вижу никаких оснований отбирать у России чемпионат мира-2018Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин рассказал об отношении УЕФА к проведению чемпионата мира по футболу в России, который намечен на 2018 год.Зе Луиш: Ромуло, мне будет не хватать тебя, братФорвард московского «Спартака» оставил сообщение в социальной сети Instagram, посвященное бразильскому полузащитнику Ромуло, который недавно перешел из российского клуба в «Фламенго».«Зенит» забивает 14 мячей, а «Спартак» приступает к работе. Обзор сборов (видео)«Зенит» забивает 14 мячей, а «Спартак» приступает к работе. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Александр Ширко: Продление контракта с Боккетти пойдет на пользу «Спартаку»Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Ширко прокомментировал продление контракта между «красно-белыми» и защитником Сальваторе Боккетти.Петреску и майонез, Самедов и Роналду в картинках. Шоу «Теория заговора»Петреску и майонез, Самедов и Роналду в картинках. Шоу «Теория заговора»Сергей Данилевич и Николай Яременко, как водится, жгут в своей «Теории заговора».Боккетти продлил контракт со «Спартаком» до 2020 годаИтальянский защитник Сальваторе Боккетти подписал новый контракт с московским «Спартаком».Добро дня. Клуб приютил собаку, которая выбежала на поле во время матча (видео)Добро дня. Клуб приютил собаку, которая выбежала на поле во время матча (видео)На заметку ЦСКА, «Спартаку» и Вагнер Лаву.Боккетти продлит контракт со «Спартаком» на 2,5 годаЗащитник Сальваторе Боккетти в ближайшее время планирует подписать с московским «Спартаком» новый контракт на 2,5 года.Луис Адриано: Безусловно, цель – быть на первом местеБразильский нападающий Луис Адриано поделился ожиданиями от предстоящего выступления в составе «Спартака, а также рассказал, какие цели он ставит перед собой в новом клубе.«Адриано – очередная правильная покупка Федуна». Мнение Ловчева«Адриано – очередная правильная покупка Федуна». Мнение ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует приобретение «Спартаком» Луиса Адриано у «Милана».Денис Глушаков: Адриано должен помочь «Спартаку», он создаст хорошую конкуренциюПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал переход нападающего Луиса Адриано в стан красно-белых.Василий Кульков: Адриано - хорошее приобретение для «Спартака»Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков прокомментировал переход нападающего Луиса Адриано в стан красно-белых.Андрей Червиченко: Самедов в «Спартаке» будет играть за ромбикАндрей Червиченко: Самедов в «Спартаке» будет играть за ромбикБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние трансферные новости из стана красно-белых.Зе Луиш, Промес, Селихов и другие игроки «Спартака» прошли медобследование (фото)Зе Луиш, Промес, Селихов и другие игроки «Спартака» прошли медобследование (фото)Сегодня вторая группа игроков «Спартака» прошла медобследование в Клинике спортивной медицины в Лужниках.«Зенит» играет, вокруг стреляют. Обзор сборов (видео)«Зенит» играет, вокруг стреляют. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.
Главные новости
Легкая атлетика
Юрий Борзаковский: Однодневные международные старты могут стать большим плюсом для наших спортсменов
Фитнес
До старта Зимних игр «Гераклиона»-2017 осталось всего два дня
Футбол
Александр Кокорин: «Спартак» действительно удивляет в этом сезоне, они научились дожимать соперника
Футбол
Двукратный чемпион Европы Хаби Алонсо завершит карьеру будущим летом
Футбол
Юра Мовсисян: Россия проведет лучший чемпионат мира в истории
Ралли
ВИДЕО ДНЯ: как встречали команду «КАМАЗ-мастер» в аэропорту
Ралли
Эдуард Николаев: Хорошо, что вернулся настоящий «Дакар»
Футбол
Луис Адриано отправился со «Спартаком» на сбор в ОАЭ (Видео)
MMA
Тони Фергюсон: Не знаю, какие медведи в Дагестане, но Хабиб никогда не боролся с калифорнийским гризли
Футбол
Сауль может перейти в «Манчестер Юнайтед» вместе с Гризманном
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Юра Мовсисян
Юра Мовсисянвсе новости
MLS
MLS
ЧМ-2018
ЧМ-2018