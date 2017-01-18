Двукратный чемпион Европы Хаби Алонсо завершит карьеру будущим летом
Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.
35-летний футболист уже сообщил о своем решении руководству мюнхенского клуба.
За карьеру Хаби Алонсо дважды выигрывал Лигу чемпионов, со сборной Испании побеждал на чемпионатах мира и Европы (дважды).
Баскский футболист по перехода в «Баварию» защищал цвета «Реала Сосьедад», «Эйбара», «Ливерпуля» и мадридского «Реала».
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