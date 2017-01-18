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Двукратный чемпион Европы Хаби Алонсо завершит карьеру будущим летом

Источник:  BildКомментарии

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.

35-летний футболист уже сообщил о своем решении руководству мюнхенского клуба.

За карьеру Хаби Алонсо дважды выигрывал Лигу чемпионов, со сборной Испании побеждал на чемпионатах мира и Европы (дважды).

Баскский футболист по перехода в «Баварию» защищал цвета «Реала Сосьедад», «Эйбара», «Ливерпуля» и мадридского «Реала».


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