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Мэттьюз повторил достижение Березина

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз забил свой 22-й гол в нынешнем сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3).

Это позволило 19-летнему американцу стать первым игроком «кленовых листьев» после Сергея Березина, добравшимся до этого показателя в дебютном сезоне в лиге.

Напомним, Березин перешел в «Торонто» летом 1996 года и набрал 41 (25+16) очко в 73 матчах своего первого регулярного чемпионата НХЛ, после чего лига включила российского форварда в символическую сборную новичков сезона.

«Торонто» выбрал Мэттьюза под первым номером на драфте 2016 года. Форвард лидирует среди новичков сезона по голам (22) и очкам (38).

Добавим, что «Торонто» уверенно занимает первое место по очкам, набранным новичками (167). На втором месте «Виннипег» (53), на третьем – «Рейнджерс» (51).

Матч

Торонто - Баффало - 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Голы:

Окпосо 10:16 (0:1). Кейн (Джионта, МакКейб), 19:27 (0:2). Комаров (Кадри, Нюландер), 20:32 (1:2). Мартин 28:28 (2:2). Мэттьюз (Хаймэн, Браун), 29:45 (3:2). ван Римсдайк (Зайцев, Марнер), 53:04 (4:2 - бол.). Каррье (Джионта, Гиргенсонс), 57:37 (4:3).

Место и дата

18 января 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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