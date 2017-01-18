Мэттьюз повторил достижение Березина

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз забил свой 22-й гол в нынешнем сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3).

Это позволило 19-летнему американцу стать первым игроком «кленовых листьев» после Сергея Березина, добравшимся до этого показателя в дебютном сезоне в лиге.

Напомним, Березин перешел в «Торонто» летом 1996 года и набрал 41 (25+16) очко в 73 матчах своего первого регулярного чемпионата НХЛ, после чего лига включила российского форварда в символическую сборную новичков сезона.

«Торонто» выбрал Мэттьюза под первым номером на драфте 2016 года. Форвард лидирует среди новичков сезона по голам (22) и очкам (38).

Добавим, что «Торонто» уверенно занимает первое место по очкам, набранным новичками (167). На втором месте «Виннипег» (53), на третьем – «Рейнджерс» (51).