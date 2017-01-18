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Александр Кокорин: «Спартак» действительно удивляет в этом сезоне, они научились дожимать соперника

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Удачное выступление московского «Спартака» в текущем сезоне стало неожиданностью для нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.

- Не думаю, что «Зенит» сильно изменится по сравнению с первой частью сезона; в начале чемпионата мы играли хорошо, забивали много мячей, отличались разные игроки. После перерыва для нас важно будет не потерять тот настрой и боевой дух, который у нас был, и прибавить в тех моментах, в которых мы допускали ошибки.

«Спартак» действительно в какой-то степени удивляет в этом чемпионате. Он смог приобрести то, чего ему не хватало долгие годы: начал выигрывать матчи в концовках, научился дожимать соперника. Раньше такого не было. Нас не нервирует отставание от «Спартака». Впереди еще много игр, в ходе которых все может кардинально измениться.

Даже несмотря на то, что у нас было мало сил, так как накануне мы играли в Лиге Европы, мы полностью переиграли «Спартак» в первому круге. Я понимаю, что многие эксперты, которые разбирают матчи, болеют за «Спартак», но считаю, что никакого криминала или чего-то страшного в той игре не произошло, - цитирует Кокорина агентство ТАСС.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая «Зенит» на пять очков. Национальное первенство возобновится 3 марта.



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