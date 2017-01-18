Александр Кокорин: «Спартак» действительно удивляет в этом сезоне, они научились дожимать соперника
Удачное выступление московского «Спартака» в текущем сезоне стало неожиданностью для нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.
- Не думаю,
что «Зенит» сильно изменится по сравнению с первой частью сезона; в
начале чемпионата мы играли хорошо, забивали много мячей, отличались
разные игроки. После перерыва для нас важно будет не
потерять тот настрой и боевой дух, который у нас был, и прибавить в тех
моментах, в которых мы допускали ошибки.
«Спартак» действительно в какой-то степени удивляет в этом чемпионате. Он смог приобрести то, чего ему не хватало долгие годы: начал выигрывать матчи в концовках, научился дожимать соперника. Раньше такого не было. Нас не нервирует отставание от «Спартака». Впереди еще много игр, в ходе которых все может кардинально измениться.
После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, опережая «Зенит» на пять очков. Национальное первенство возобновится 3 марта.