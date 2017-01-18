Хабиб Нурмагомедов: USADA изменило игру, теперь все на равных условиях
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о деятельности ЮСАДА Антидопингового агентства США (USADA).
«Почему мне нравится USADA? Да потому что они изменили всю игру, и с их приходом изменилось столько чемпионов и бойцов, которые стабильно показывали результат.
Обратите внимание: сейчас постоянно меняются чемпионы, но раньше такого не было ведь, и как вы думаете почему? Да потому что все на равных условиях», – написал россиянин на своей странице в Instagram.
Why I love USADA? Because they change the game, Because they change a lot of fighters who cheating. #usada. Почему мне нравится usada? Да потому что они изменили всю игру, и с их приходом изменилось столько чемпионов и бойцов, которые стабильно показывали результат. Обратите внимание, чем раньше, сейчас постоянно меняются чемпионы, но раньше такого не было ведь, и как вы думаете почему? Да потому что все на равных условиях. #юсадабомба
Отметим, что 4 марта Нурмагомедов проведет бой с представителем США Тони Фергюсоным на турнире UFC 209.