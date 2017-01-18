Хабиб Нурмагомедов: USADA изменило игру, теперь все на равных условиях

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о деятельности ЮСАДА Антидопингового агентства США (USADA).

«Почему мне нравится USADA? Да потому что они изменили всю игру, и с их приходом изменилось столько чемпионов и бойцов, которые стабильно показывали результат.

Обратите внимание: сейчас постоянно меняются чемпионы, но раньше такого не было ведь, и как вы думаете почему? Да потому что все на равных условиях», – написал россиянин на своей странице в Instagram.

Отметим, что 4 марта Нурмагомедов проведет бой с представителем США Тони Фергюсоным на турнире UFC 209.