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Дмитрий Шляхтин: Я не могу сказать сумму трансфера Молло. Может, мы его за доллар продали

Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин прокомментировал сумму трансфера Йоана Молло в «Зенит». 

- Мы выплатим «Сент-Этьену» 50% с трансфера, который был с «Зенитом». Сколько составила сумма, я не могу говорить, это наши отношения с «Зенитом»; ни один клуб вам такую информацию не выдаст. Может, мы его за доллар продали, - приводит слова Шляхтина ТАСС.

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Напомним, председатель правления «Сент-Этьена» Ролан Ромейе рассказал, что за Молло «Зенит» заплатил 500 тысяч евро, половину из которых получит французский клуб. 

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27-летний нападающий Йоан Молло 10 января стал игроком «Зенита». Предыдущим клубом француза были «Крылья Советов». Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан на 3,5 года.

В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. В «Крылья» Молло перешел летом 2016 года, его контракт с самарцами действовал до 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.  

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