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Юрий Борзаковский: Однодневные международные старты могут стать большим плюсом для наших спортсменов

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский высказался об участии российских спортсменов в соревнованиях по индивидуальным заявкам.

В среду стало известно о том, что чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков подал документы в Международную федерацию легкой атлетики (ИААФ) для участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Если наших спортсменов допустят по индивидуальным заявкам на международные старты, однодневные соревнования могут стать большим плюсом для того, чтобы не потерять соревновательную практику, чуйку своих соперников.

У нас есть явные лидеры – те же Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Мария Кучина, которые на голову сильнее своих соперников в России. Им важно соревноваться с соперниками своего уровня. Это позволят только международные старты», – приводит «Р-Спорт» слова Борзаковского.

Напомним, ИААФ по-прежнему не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которое было приостановлено в ноябре 2015 года после расследования независимой комиссии WADA.

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