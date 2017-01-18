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Александр Кокорин: О том, что Слуцкий покинет ЦСКА, я знал заранее

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин уверен в том, что Леонид Слуцкий сможет продолжить тренерскую карьеру на высоком уровне.

- Я не думаю, что Слуцкий психологически надломился после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы. О том, что Леонид Викторович покинет ЦСКА, я знал заранее. Как тренер он выиграл все трофеи в России, может быть, ему тяжело было найти стимул продолжать работу тут; он долгое время работал с ЦСКА и работал успешно, единственное, что у него не получилось в последние годы - удачно выступить в Лиге чемпионов. Наверное, просто пришло время что-то изменить.

Учитывая тот факт, что самый главный босс в «Челси» наш человек, - это был бы не самый плохой вариант. Я буду только рад, если у Слуцкого все получится, - цитирует Кокорина агентство ТАСС.

Напомним, Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера 6 декабря прошлого года. Его место занял Виктор Гончаренко. 

«Челси»: Нам ничего не известно о том, что Слуцкий может занять какую-то должность в нашем клубе



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