«Гуанчжоу Эвергранд» не вел переговоров с Тураном и Терри
Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари прокомментировал информацию об интересе китайского клуба к защитнику «Челси» Джону Терри и полузащитнику «Барселоны» Арда Турану.
«Наш клуб не делал никаких предложений Турану или какому-то другому иностранному игроку», – сказал специалист, слова которого приводит Goal.
Ранее сообщалось, что Туран станет игроком китайской команды в зимнее трансферное окно, а Терри пополнит ряды азиатского клуба летом.
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