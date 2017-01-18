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«Гуанчжоу Эвергранд» не вел переговоров с Тураном и Терри

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари прокомментировал информацию об интересе китайского клуба к защитнику «Челси» Джону Терри и полузащитнику «Барселоны» Арда Турану.

«Наш клуб не делал никаких предложений Турану или какому-то другому иностранному игроку», – сказал специалист, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что Туран станет игроком китайской команды в зимнее трансферное окно, а Терри пополнит ряды азиатского клуба летом.

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