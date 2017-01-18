Хенрик Лундквист: После семи пропущенных шайб чувствую себя в замешательстве
Голкипер «Рейнджерс»
Хенрик Лундквист подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом»
(6:7), в котором пропустил семь голов за два периода.
«Чувствую себя в замешательстве, я обескуражен и расстроен. Моя работа заключается в том, чтобы придавать команде уверенность. А когда я не выручаю, у нас начинаются трудности. Все начинается с моих отраженных бросков», – приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.
Отметим, что за 40 минут игры 34-летний швед отразил 20 из 27 бросков и был заменен на новичка Магнуса Хелльберга.
Добавим, что в четырех последних матчах Лундквист пропустил 20 шайб и при этом сделал 93 сэйва.
Матч
Рейнджерс - Даллас - 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)
Голы:
Степан (Зукарелло, Крейдер), 0:27 (1:0). Ивз (Бенн Д., Сегин), 12:34 (1:1 - бол.). Шарп (Факса), 12:46 (1:2). Бенн Д. (Ивз, Икин), 17:54 (1:3). Руссель (Корпикоски), 24:32 (1:4). Зибанежад (Бучневич, Нэш), 29:56 (2:4). Бучневич (Клейн, Кленденинг), 32:06 (3:4). Шарп (Факса, Шо), 32:54 (3:5). Крэкнелл (Корпикоски, Гудлер), 35:53 (3:6). Икин (Ивз, Бенн Д.), 37:40 (3:7). Крейдер (Зукарелло, Степан), 43:11 (4:7 - бол.). Степан (Зукарелло, Макдона), 45:31 (5:7). Зибанежад (Бучневич, Нэш), 47:26 (6:7).
Место и дата
18 января 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция