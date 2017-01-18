Хенрик Лундквист: После семи пропущенных шайб чувствую себя в замешательстве

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (6:7), в котором пропустил семь голов за два периода.

«Чувствую себя в замешательстве, я обескуражен и расстроен. Моя работа заключается в том, чтобы придавать команде уверенность. А когда я не выручаю, у нас начинаются трудности. Все начинается с моих отраженных бросков», – приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.

Отметим, что за 40 минут игры 34-летний швед отразил 20 из 27 бросков и был заменен на новичка Магнуса Хелльберга.

Добавим, что в четырех последних матчах Лундквист пропустил 20 шайб и при этом сделал 93 сэйва.