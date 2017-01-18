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Александр Шлеменко: Мне бы хотелось завоевать пояс чемпиона M-1 Challenge

Источник:  Mix FightКомментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о том, почему он решил провести еще один бой под эгидой M-1 Global, благодаря кому удалось получить разрешение от Bellator и о том, с кем бы хотелось биться на турнире M-1 Challenge 75.

- Решил провести бой в М-1 Global, во-первых, потому что М-1 – это старейшая российская организация, я в начале своей карьеры смотрел все бои под эгидой этого промоушена. И конечно, для меня очень важно и очень приятно выступать вживую для российской публики, радовать российских фанатов своими боями.

Срок в полтора месяца до боя не смущает, поскольку я готовился выступить в Bellator в марте, даже в ту же дату – 3 марта, поэтому я тренировался все это время, и не было такого, что я не готов. Я планировал вернуться в этот срок, но только в Америке. А благодаря стараниям общественной организации «Новый Поток» и Юрию Валерьевичу Навражному, мне представилась возможность выступить в России. Я согласился, и уже тогда началась работа моего менеджера по урегулированию всех вопросов с Bellator, по получению разрешения от них на мой бой в М-1. Конечно, всегда есть сложности, и была проделана большая работа, ведь они хотели видеть меня у себя, но в итоге разрешение получить удалось.

Пока у меня нет понимания относительно соперника. Да, честно сказать, мне все равно, кто им станет. Но мне бы хотелось завоевать пояс чемпиона М-1 Challenge, поэтому было бы неплохо провести бой с Рамазаном Эмеевым. 

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