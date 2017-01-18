M-1 Challenge 75.Сотников сразится против Богатова

3 марта турнир M-1 Challenge 75 в Москве будет открывать бой двух молодых проспектов, добившихся внушительных успехов в любительской версии смешанных боевых единоборств – Алексей Сотников (Украина, 4-1) будет биться против Романа Богатова(New Stream Team и клуб Боец).



Алексей Сотников является чемпионом Восточной Украины по смешанным боевым единоборствам, также на чемпионате своей страны по боевому самбо он занимал призовые места. На профессиональной арене он провел пять боев, в которых одержал четыре победы и потерпел только одно поражение по решению судей.



В отличие от своего оппонента, Роман Богатов не имеет опыта выступления в профессионалах. Но за его плечами очень серьезная любительская карьера – он призер чемпионата России по MMA, победитель кубка и суперкубка России по MMA, а значит, опыта смешанных единоборств ему также не занимать. Также он имеет звание Мастера Спорта по MMA и Мастера Спорта по вольной борьбе.



Этот бой состоится в самом начале турнира и пройдет в промежуточной весовой категории до 68 кг.