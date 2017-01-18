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Хачанов проиграл американцу Соку на Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Сегодня 20-летний Хачанов в трех партиях уступил американцу Джеку Соку. Матч продолжался 2 часа и 14 минут.

Карен выполнил 10 подач навылет и допустил 6 двойных ошибок.

В третьем круге Сок сразится с французом Жо-Вилфридом Тсонга.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open 
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов 
Открытые корты, хард 
Мужчины 
Одиночный разряд 

Второй круг

Матч

Хачанов К. (Россия) - Сок Д. (США) - 3:6, 4:6, 4:6

Место и дата

18 января 06:30, , Онлайн-трансляция


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