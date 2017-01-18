Хачанов проиграл американцу Соку на Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Сегодня 20-летний Хачанов в трех партиях уступил американцу Джеку Соку. Матч продолжался 2 часа и 14 минут.
Карен выполнил 10 подач навылет и допустил 6 двойных ошибок.
В третьем круге Сок сразится с французом Жо-Вилфридом Тсонга.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Хачанов К. (Россия) - Сок Д. (США) - 3:6, 4:6, 4:6
Место и дата
18 января 06:30, , Онлайн-трансляция
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