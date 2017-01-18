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«Томь» на сборе в Турции сыграет с московским «Динамо», «Сплитом» и «Будучностью»

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Определились три соперника «Томи» на первом сборе, который пройдет с 23 января по 7 февраля в Турции.

29 января пройдет первый контрольный матч томичей в 2017 году, их соперником станет московское «Динамо», лидирующее в ФНЛ.

31 января «Томь» встретится со «Сплитом», занимающим предпоследнее месте в нынешнем чемпионате Хорватии.

6 февраля российский клуб сыграет против лидера чемпионата Черногории команды «Будучность».

Соперник матча 3 февраля определится позже.

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