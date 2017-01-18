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«Зенит» – «Видеотон». Лодыгин, Жирков и Шатов – в стартовом составе

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против «Видеотона», который пройдет в Дубае.

С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин — Анюков, Ломбертс, Нету, Жирков — Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано — Шатов, Кокорин, Дзюба

Запасные: Лунев, Кержаков М., Бабурин, Зуйков, Новосельцев, Цаллагов, Смольников, Кришито, Чернов, Йованович, Могилевец, Юсупов Мусаев, Лесовой, Данни, Молло, Мак, Джорджевич. 

Напомним, матч «Зенит» – «Видеотон» начнется в 15:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Зенит - Видеотон

Состав

Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Нету, Анюков, Жулиано, Шатов, Маурисио, Жирков, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Место и дата

18 января 15:30, Джебаль-Али, Текстовая трансляция


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