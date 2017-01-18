«Зенит» – «Видеотон». Лодыгин, Жирков и Шатов – в стартовом составе
Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против «Видеотона», который пройдет в Дубае.
С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин — Анюков, Ломбертс, Нету, Жирков — Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано — Шатов, Кокорин, Дзюба
Запасные: Лунев, Кержаков М., Бабурин, Зуйков, Новосельцев, Цаллагов, Смольников, Кришито, Чернов, Йованович, Могилевец, Юсупов Мусаев, Лесовой, Данни, Молло, Мак, Джорджевич.
Напомним, матч «Зенит» – «Видеотон» начнется в 15:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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