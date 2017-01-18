Анжелик Кербер: Я знаю, что могу довериться ногам и бегать часами
Первая ракетка мира
Анжелик Кербер высказалась о победе над Кариной Виттхофт (6:2, 6:7 (3:7), 6:2) во
втором круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в
Мельбурне.
«Я старалась играть более агрессивно. Но сегодня я сделала чуть больше ошибок.
Я не смогла найти свой ритм с первого мяча. Но я знаю, что могу довериться своим ногам и бегать часами.
Постараюсь на следующий матч настроиться так, чтобы показать стабильную игру с первого до последнего розыгрыша и избежать перепадов», – сказала Кербер после матча, который продолжался 2 часа 8 минут.
Отметим, что сегодня немецкой теннисистке исполнилось 29 лет.
«Я помню, как отмечала свои 18 лет дома. Тогда была большая вечеринка. А вот после этого я каждый год здесь.
Чувствую себя в Австралии как дома. Так что здорово справлять здесь день рождения.
Думаю, мы сходим на ужин. Завтра у меня выходной, поэтому мы можем посидеть с командой и друзьями и немного расслабиться», – добавила Кербер.
Следующей соперницей Кербер станет Кристина Плишкова из Чехии, занимающая 58-е место в рейтинге WTA.
Матч
Кербер А. (Германия) - Виттхофт К. (Германия) - 6:2, 6:7, 6:2
Место и дата
18 января 04:30, , Онлайн-трансляция