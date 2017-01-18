Семак будет штрафовать игроков «Уфы» за ненормативную лексику

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак ввел в команде штрафы за бранные слова.

- Вот, например, Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит – будет штраф, — цитирует «Комсомольская правда — Уфа» пресс-атташе клуба Сергея Тыртышного.



Сергей Семак возглавил уфимский клуб в конце декабря прошлого года. До этого бывший капитан сборной России входил в тренерский штаб «Зенита».

Семак завершил карьеру игрока в 2013 году. Он пять раз становился чемпионом России в составах ЦСКА, «Зенита» и казанского «Рубина».

«Уфа» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

