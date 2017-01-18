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Бонавентура продлил контракт с «Миланом» (фото)

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Полузащитник Джакомо Бонавентура продлил контракт с «Миланом» до 30 июня 2020 года, сообщается на официальном сайте клуба.

Прежнее соглашение 27-летнего хавбека сборной Италии было рассчитано до июня 2019 года.

В нынешнем сезоне Бонавентура в 17 матчах чемпионата Италии забил два  мяча и отдал три результативные передачи.

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