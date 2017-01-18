Айрат Мардеев: Конкуренты сами не выдержали гонки и отдали свои позиции

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев, занявший пятое место в общем зачете грузовиков на ралли-рейде «Дакар-2017», прокомментировал ход гонки.

- «Дакар» - это действительно очень непростая гонка и очень сложно предугадать какой-то результат. Вроде бы все складывалось хорошо, был неплохой темп, поэтому могли бороться за самую верхнюю ступеньку пьедестала, но не хватило везения. Было досадное место, где мы застряли и потеряли 2 часа времени объезжая «MAN», который застрял перед нами и закрыл траекторию. Мы начали искать места объезда, увидели подходящее. Да там было немного сыровато, но вроде бы жесткий грунт и мы поехали, но поняли, что начали застревать. Потеряли два часа, откапывая машину, в итоге тремя грузовиками выдергивали машину. Нам помогли наши же соперники, которые ехали далеко позади и не боролись за результат.

Дальше была задача прикрывать наши экипажи, идущие впереди Николаева и Сотникова. Последние дни мы только этим и занимались. В свою очередь, я пытался подняться повыше, потому что 10-е место не совсем то, которое я хотел. Были мысли попасть хотя бы в пятерку, до которой было довольно далеко, но конкуренты сами отдали место, не выдержав конкуренции. Поэтому, если учитывать все эти факторы, то очень неплохой результат, а так, конечно, хотелось бы быть повыше, - рассказ Мардеев корреспонденту «Советского спорта», который встречал российских гонщиков в московском аэропорту.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. В общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.