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Правительство утвердило выдвижение России на проведение еще шести крупных турниров

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник в Доме правительства России вице-премьер Виталий Мутко провел заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению в России международных спортивных соревнований.

По итогам заседания участники оргкомитета утвердили предложения о выдвижении кандидатуры России на проведение шести турниров:

1) чемпионата мира по гандболу среди женщин 2023 года

2) чемпионата мира по самбо 2017 года

3) Первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» 2018 года

4) чемпионата Европы по фигурному катанию 2018 года в Москве

5) чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2019 года

6) чемпионата мира по хоккею с мячом 2018 года в Хабаровске

В ходе заседания были заслушаны доклады руководителей федераций по видам спорта и представителей субъектов Российской Федерации, на территории которых планируется проведение мероприятий.

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