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Карим Бензема: Мной интересовались два европейских клуба, которые выступают в Лиге чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал об интересе со стороны других команд.

«Мной интересовались два европейских клуба, которые выступают в Лиге чемпионов, а также представитель китайского чемпионата. Но я отверг все предложения», – сказал нападающий, слова которого приводит Marca.

Источник отмечает, что речь идет о команде из чемпионата Китая («Тяньцзинь Цюаньцзянь»), главным тренером которой является экс-защитник «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро. О двух европейских клубах не сообщается.

В нынешнем сезоне 29-летний Бензема провел во всех турнирах за «сливочных» 23 матча, забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 60 млн евро, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.

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