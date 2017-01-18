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Аршавин вошел в список лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин был включен испанской газетой Marca в список лучших футболистов, которые никогда не играли на чемпионате мира. 

Первое место в этом списке занял либериец Джордж Веа. На второй строчке расположился валлиец Райан Гиггз, а замкнул тройку Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания). А футболист «Кайрата» занял в этом рейтинге 8-е место.

Отметим, что на в ЧМ никогда не принимали участие такие известные игроки, как Джордж Бест (Северная Ирландия), Эрик Кантона (Франция), Берндт Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия). 

Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год, но в период его выступления национальная команда лишь раз попала на мировое первенство. Случилось это в 2002 году, однако футболист не был включен в окончательную заявку.

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