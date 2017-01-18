Директор ФИФА Марко ван Бастен предлагает отменить в футболе офсайды и желтые карточки

Директор по техническому развитию ФИФА, бывший нападающий «Милана» и сборной Голландии Марко ван Бастен выступил с идеей радикальных реформ футбольных правил.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил определять победителей матчей группового раунда чемпионатов мира по футболу с помощью серии пенальти. Однако данная идея пока не имеет единогласной поддержки внутри организации. В то же время, при равенстве очков между командами приоритетным может стать не разница мячей или количество побед, а позиция сборных в рейтинге ФИФА, а также рейтинг Fair Play.

Марко ван Бастен в свою очередь выдвинул идею отменить в футболе желтые карточки и ввести для нарушителей правил временные удаления (по хоккейному образцу). Также знаменитый голландец призвал упразднить офсайды, а также активно бороться с затяжками времени в концовках игр, сообщает Bild.

Главной задачей чемпиона Европы 1988 года, трехкратного обладателя «Золотого мяча» и бывшего главного тренера сборной Голландии ван Бастена на посту директора ФИФА по техническому развитию является продумывание и внедрение в игру различных инноваций.