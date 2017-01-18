Владимир Чагин: Из-за отмены этапов «Дакар-2017» стал только тяжелее

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал об особенностях ралли-рейда «Дакар-2017», на котором часть этапов были перенесены или сокращены из-за дождей.

- Мы не отдыхали в дни отмененных этапов, у нас появились дополнительные трудности, дополнительные задачи и вопросы. При пересечении границы Боливии и Аргентины были сильные сели, дорогу залило водой на высоту до трех метров на протяжении четырехсот метров. Пришлось ехать в объезд, и мы приехали на следующий бивуак только утром. Поэтому эти сбои в запланированном графике никакого отдыха не дают, наоборот доставляют дополнительные хлопоты. Лучше быть в тонусе всей гонки сразу, - сказал Чагин, отвечая на вопрос корреспондента «Советского спорта».

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Сразу в двух классах чемпионами стали российские гонщики: Сергей Карякин выиграл соревнования на квадроциклах, а в общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.