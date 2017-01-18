«Амкар» пригласил на сбор вратаря «Балтики» Вамбольта

читайте также

«Леганес» интересуется полузащитником «Рубина» Гарсией «Леганес» проявляет интерес к полузащитнику «Рубина» Самуэлю Гарсии, сообщает Marca.

«Атлетико» готов продать Облака в «Манчестер Сити» за 100 млн евро Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен обновить вратарскую линию летом 2017 года.

Карим Бензема: Мной интересовались два европейских клуба, которые выступают в Лиге чемпионов Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал об интересе со стороны других команд.

«Уфа» рассталась с полузащитником Фоминым «Уфа» расторгла контракт с полузащитником Семеном Фоминым по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

«Зенит» – «Видеотон». Лодыгин, Жирков и Шатов – в стартовом составе Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против «Видеотона», который пройдет в Дубае.

Семак будет штрафовать игроков «Уфы» за ненормативную лексику Главный тренер «Уфы» Сергей Семак ввел в команде штрафы за бранные слова.

«Томь» на сборе в Турции сыграет с московским «Динамо», «Сплитом» и «Будучностью» Определились три соперника «Томи» на первом сборе, который пройдет с 23 января по 7 февраля в Турции.

Девич перешел в «Ростов». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

«Гуанчжоу Эвергранд» не вел переговоров с Тураном и Терри Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари прокомментировал информацию об интересе китайского клуба к защитнику «Челси» Джону Терри и полузащитнику «Барселоны» Арда Турану.

Александр Кокорин: О том, что Слуцкий покинет ЦСКА, я знал заранее Нападающий «Зенита» Александр Кокорин уверен в том, что Леонид Слуцкий сможет продолжить тренерскую карьеру на высоком уровне.

Дмитрий Шляхтин: Я не могу сказать сумму трансфера Молло. Может, мы его за доллар продали Министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин прокомментировал сумму трансфера Йоана Молло в «Зенит».

Александр Кокорин: «Спартак» действительно удивляет в этом сезоне, они научились дожимать соперника Удачное выступление московского «Спартака» в текущем сезоне стало неожиданностью для нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.

Селихов, Джикия и Луис Адриано отправились со «Спартаком» на сбор в ОАЭ, Самедов прибудет завтра «Спартак» отправился на первый зимний сбор в ОАЭ. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера взял в Абу-Даби 26 игроков.

Луис Адриано отправился со «Спартаком» на сбор в ОАЭ (Видео) Сегодня игроки «Спартака» отправились на первый сбор в ОАЭ.

Сауль может перейти в «Манчестер Юнайтед» вместе с Гризманном Состав «Манчестер Юнайтед» будущим летом могут пополнить сразу два лидера мадридского «Атлетико».

«Челси» следит за ситуацией Санчеса в «Арсенале» Тренерский штаб «Челси» готовится к продаже форварда Диего Косты. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Александер Чеферин: Стадион в Петербурге будет одним из лучших в Европе Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о стадионе на Крестовском острове.

Димитри Пайе: Если «Вест Хэм» не продаст меня, я травмирую себе крестообразные связки! Полузащитник «Вест Хэма» Димитрий Пайе настроен серьезно. По словам игрокам, он готов нанести себе травму, если клуб не продаст его в зимнее трансферное окно.

«Лион» готов удовлетворить требования «МЮ» по трансферу Депая Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжает интересовать французский «Лион».