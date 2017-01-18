Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Фурлис2:6, 1:6Кузнецова
Хоккей  Металлург- : -Авангард
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Видеотон
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Баскетбол  Зенит- : -Хапоэль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Амкар» пригласил на сбор вратаря «Балтики» Вамбольта

Источник:  ФК «Балтика»Комментарии

Футболисты «Балтики» вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части первенства ФНЛ.

Первый сбор команда проводит дома. О его программе рассказал главный тренер клуба Игорь Захаряк.

«Сбор продлится до 26 января. Выходных не предусмотрено. Только 20-го числа планируем провести одну утреннюю тренировку. В Калининград прибыли все футболисты прошлогоднего состава «Балтики», кроме одного. В настоящий момент тренируется с командой и вратарь Денис Вамбольт, которого приглашает на свой сбор клуб премьер-лиги - пермский «Амкар». Утром мы отрабатываем технико-тактические действия, после обеда ведется силовая подготовка. Возможно, проведем двустороннюю игру и спарринг-матч с молодежной «Балтикой». Но здесь многое зависит от погодных условий - найдем ли поле с соответствующим покрытием? Сейчас, из-за льда и снега приходится тренироваться в спортзале», - сказал специалист. 

После 24 туров «Балтика» занимает 19-е, предпоследнее место в таблице первого дивизиона.

Девич перешел в «Ростов». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Леганес» интересуется полузащитником «Рубина» Гарсией«Леганес» проявляет интерес к полузащитнику «Рубина» Самуэлю Гарсии, сообщает Marca.«Атлетико» готов продать Облака в «Манчестер Сити» за 100 млн евроГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен обновить вратарскую линию летом 2017 года.Карим Бензема: Мной интересовались два европейских клуба, которые выступают в Лиге чемпионовФорвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал об интересе со стороны других команд.«Уфа» рассталась с полузащитником Фоминым«Уфа» расторгла контракт с полузащитником Семеном Фоминым по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.«Зенит» – «Видеотон». Лодыгин, Жирков и Шатов – в стартовом составеСтал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против «Видеотона», который пройдет в Дубае.Семак будет штрафовать игроков «Уфы» за ненормативную лексикуГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак ввел в команде штрафы за бранные слова.«Томь» на сборе в Турции сыграет с московским «Динамо», «Сплитом» и «Будучностью»Определились три соперника «Томи» на первом сборе, который пройдет с 23 января по 7 февраля в Турции.Девич перешел в «Ростов». Таблица трансферов РФПЛДевич перешел в «Ростов». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Гуанчжоу Эвергранд» не вел переговоров с Тураном и ТерриГлавный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари прокомментировал информацию об интересе китайского клуба к защитнику «Челси» Джону Терри и полузащитнику «Барселоны» Арда Турану.Александр Кокорин: О том, что Слуцкий покинет ЦСКА, я знал заранееНападающий «Зенита» Александр Кокорин уверен в том, что Леонид Слуцкий сможет продолжить тренерскую карьеру на высоком уровне.Дмитрий Шляхтин: Я не могу сказать сумму трансфера Молло. Может, мы его за доллар продалиМинистр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин прокомментировал сумму трансфера Йоана Молло в «Зенит».Александр Кокорин: «Спартак» действительно удивляет в этом сезоне, они научились дожимать соперникаУдачное выступление московского «Спартака» в текущем сезоне стало неожиданностью для нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.Селихов, Джикия и Луис Адриано отправились со «Спартаком» на сбор в ОАЭ, Самедов прибудет завтра«Спартак» отправился на первый зимний сбор в ОАЭ. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера взял в Абу-Даби 26 игроков.Луис Адриано отправился со «Спартаком» на сбор в ОАЭ (Видео)Сегодня игроки «Спартака» отправились на первый сбор в ОАЭ.Сауль может перейти в «Манчестер Юнайтед» вместе с ГризманномСостав «Манчестер Юнайтед» будущим летом могут пополнить сразу два лидера мадридского «Атлетико».«Челси» следит за ситуацией Санчеса в «Арсенале»Тренерский штаб «Челси» готовится к продаже форварда Диего Косты. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Александер Чеферин: Стадион в Петербурге будет одним из лучших в ЕвропеПрезидент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о стадионе на Крестовском острове.Димитри Пайе: Если «Вест Хэм» не продаст меня, я травмирую себе крестообразные связки!Полузащитник «Вест Хэма» Димитрий Пайе настроен серьезно. По словам игрокам, он готов нанести себе травму, если клуб не продаст его в зимнее трансферное окно.«Лион» готов удовлетворить требования «МЮ» по трансферу ДепаяПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжает интересовать французский «Лион».Все умрут, а «Спартак» останется. О кризисном и вечном. Колонка ЦыбаневаВсе умрут, а «Спартак» останется. О кризисном и вечном. Колонка ЦыбаневаПочему лидерство красно-белых не случайно именно сейчас.
Главные новости
Теннис
Рублев проиграл Маррэю на Australian Open
Бокс
Дмитрий Кудряшов получил степень магистра (фото)
Футбол
Директор ФИФА Марко ван Бастен предлагает отменить в футболе офсайды и желтые карточки
Футбол
Аршавин вошел в список лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионате мира
Футбол
«Уфа» рассталась с полузащитником Фоминым
Хоккей
Правительство утвердило выдвижение России на проведение еще шести крупных турниров
Ралли
Айрат Мардеев: Конкуренты сами не выдержали гонки и отдали свои позиции
Футбол
Бонавентура продлил контракт с «Миланом» (фото)
Футбол
Семак будет штрафовать игроков «Уфы» за ненормативную лексику
Ралли
Владимир Чагин: Мы еще не решили, будем ли участвовать в «Дакаре-2018»
все новости
Балтика
Балтикакалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Денис Вамбольт
Денис Вамбольтвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы