«Амкар» пригласил на сбор вратаря «Балтики» Вамбольта
Футболисты «Балтики» вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части первенства ФНЛ.
Первый сбор команда проводит дома. О его программе рассказал главный тренер клуба Игорь Захаряк.
«Сбор продлится до 26 января. Выходных не предусмотрено. Только 20-го числа планируем провести одну утреннюю тренировку. В Калининград прибыли все футболисты прошлогоднего состава «Балтики», кроме одного. В настоящий момент тренируется с командой и вратарь Денис Вамбольт, которого приглашает на свой сбор клуб премьер-лиги - пермский «Амкар». Утром мы отрабатываем технико-тактические действия, после обеда ведется силовая подготовка. Возможно, проведем двустороннюю игру и спарринг-матч с молодежной «Балтикой». Но здесь многое зависит от погодных условий - найдем ли поле с соответствующим покрытием? Сейчас, из-за льда и снега приходится тренироваться в спортзале», - сказал специалист.
После 24 туров «Балтика» занимает 19-е, предпоследнее место в таблице первого дивизиона.
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