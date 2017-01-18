Иванников признан лучшим вратарем недели в ВХЛ

ВХЛ назвала лауреатов недели, в число которых вошли два игрока петербургской «СКА-Невы».

Лучшим вратарем признан Евгений Иванников, который в двух победных матчах отразил 97,9% бросков в створ. Коэффициент надежности голкипера составил 0,50, в одной из встреч Евгений оставил свои ворота в неприкосновенности.

Лучшим защитником стал партнер Иванникова по «СКА-Неве» Андрей Чуркин, набравший 2 (1+1) очка при показателе полезности «+5».

Лучший форвард - игрок чеховской «Звезды» Артем Антипов, который в четырех матчах набрал 6 (5+1) очков.

Лучший новичок - нападающий ТХК Максим Джиошвили, набравший 5 (5+0) очков в четырех играх. э

Напомним, для Иванникова эти встречи стали первыми в ВХЛ за последние четыре года. Свой последний матч в ВХЛ голкипер провел в 2013 году в составе ХК ВМФ.