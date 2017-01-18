Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Фурлис2:6, 1:6Кузнецова
Хоккей  Металлург- : -Авангард
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Видеотон
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Баскетбол  Зенит- : -Хапоэль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иванников признан лучшим вратарем недели в ВХЛ

Источник:  ВХЛКомментарии

ВХЛ назвала лауреатов недели, в число которых вошли два игрока петербургской «СКА-Невы». 

Лучшим вратарем признан Евгений Иванников, который в двух победных матчах отразил 97,9% бросков в створ. Коэффициент надежности голкипера составил 0,50, в одной из встреч Евгений оставил свои ворота в неприкосновенности. 

Лучшим защитником стал партнер Иванникова по «СКА-Неве» Андрей Чуркин, набравший 2 (1+1) очка при показателе полезности «+5».

Лучший форвард - игрок чеховской «Звезды» Артем Антипов, который в четырех матчах набрал 6 (5+1) очков.

Лучший новичок - нападающий ТХК Максим Джиошвили, набравший 5 (5+0) очков в четырех играх.  э

Напомним, для Иванникова эти встречи стали первыми в ВХЛ за последние четыре года. Свой последний матч в ВХЛ голкипер провел в 2013 году в составе ХК ВМФ.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Русская классика» – как повод вспомнить о «Химике» из Воскресенска«Русская классика» – как повод вспомнить о «Химике» из Воскресенска«Советский спорт» называет пять причин, по которым мы запомним «Русскую классику», которая в 2017 году прошла в Москве.«Мы не на необитаемом острове живем. Знаем погоду». Видео о «Русской классике»«Мы не на необитаемом острове живем. Знаем погоду». Видео о «Русской классике»После «Русской классики» обозреватель «Советского спорта» взял интервью у наставника «Химика» Дмитрия Фролова и защитника Дмитрия Мухина.Анисин исполнил хит Стаса Михайлова после второго матча за «Сарыарку» (видео)Анисин исполнил хит Стаса Михайлова после второго матча за «Сарыарку» (видео)Михаил Анисин поменял КХЛ на ВХЛ, но зажигать не перестал.Гречка, самовар и валенки: почему «Русская классика» интереснее заокеанскойГречка, самовар и валенки: почему «Русская классика» интереснее заокеанскойФоторепортаж нашего корреспондента Дарьи Исаевой с матча «Динамо» (Балашиха) – «Химик» (Воскресенск).«Химик» обыграл «Динамо» из Балашихи в матче «Русской классики»На открытом катке в «Парке Легенд» в матче «Русской классики ВХЛ» «Химик» из Воскресенска обыграл «Динамо» (Балашиха) со счетом 2:1.Тихонов и Орлович-Грудков после расторжения контрактов с «Амуром» вернулись в «СКА-Неву»Защитник Михаил Тихонов и нападающий Денис Орлович-Грудков, покинувшие 13 января «Амур», стали игроками «СКА-Невы», сообщается на официальном сайте фарм-клуба СКА в ВХЛ.Кто круче – танк или Радулов? Чем восхищала «Русская классика» в прошлые годыКто круче – танк или Радулов? Чем восхищала «Русская классика» в прошлые годыВ канун «Русской классики-2017» «Советский спорт» вспоминает о самых ярких событиях на предыдущих праздниках хоккея на открытом воздухе.Почти как в НХЛ – Москва тоже решила сыграть в хоккей под открытым небомПочти как в НХЛ – Москва тоже решила сыграть в хоккей под открытым небомЧем уникальна «Русская классика»? Тем, что это единственная возможность увидеть в нашей стране большой хоккей под открытым небом.Русская классика: Ковальчук против Радулова. Нам есть, что вспомнить!Русская классика: Ковальчук против Радулова. Нам есть, что вспомнить!«Советский спорт» называет девять фишек, благодаря которым примечательна «Русская классика» – хоккейный матч на открытом катке в Москве.Мозес и Зубарев переведены в список травмированных игроковХоккеисты СКА Стив Мозес и Андрей Зубарев не помогут петербургскому клубу в ближайших матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.«Динамо СПб» победило «Химик», одержав третью победу в четырех последних матчахВ матче регулярного чемпионата ВХЛ «Динамо СПб» дома обыграло «Химик» со счетом 2:0.«СКА-Нева» забросила восемь шайб «Челмету» в первом матче челябинцев под руководством Игоря Знарка«СКА-Нева» одержала победу над «Челметом» со счетом 8:3 в матче регулярного чемпионата ВХЛ, который состоялся в Санкт-Петербурге.ФХР утвердила логотип «Русской классики»-2017 (фото)Федерация хоккея России утвердила логотип «Русской классики»,которая пройдет 14 января 2017 года.СКА заключил с Иванниковым двусторонний контракт с уменьшенным сроком действияСКА на новых условиях переподписал соглашение с 25-летним вратарем Евгением Иванниковым.Гол Юдина в овертайме принес «СКА-Неве» победу над «Звездой»«СКА-Нева» из Санкт-Петербурга дома нанесла поражение чеховской «Звезде» в матче регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 3:2.Судья – американец? Арбитры отменили буллит в ВХЛ из-за сдвинутых воротСудья – американец? Арбитры отменили буллит в ВХЛ из-за сдвинутых воротВ матче ВХЛ, в котором петербургская «СКА-Нева» принимала казанский «Барс», произошел интересный эпизод, который долго обсуждали после матчаРафаэль Батыршин: Думаю, после паузы на Евротур уже буду в «Ак Барсе»Защитник «Барса» Рафаэль Батыршин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против «СКА-Невы» (2:3 Б).Дмитрий Юдин: Не собираюсь свое место в СКА отдавать просто так, так что будем конкурировать с ЗубомЗащитник «СКА-Невы» Дмитрий Юдин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б), а также о конкуренции с Артемом Зубом в СКА.Петр Воробьев: Юдин уезжает на сборы с основной командой СКА, но он пока физически не готовГлавный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б).Айрат Кадейкин: Когда Батыршин вернется в «Ак Барс»? Это не ко мнеГлавный тренер «Барса» Айрат Кадейкин поделился впечатлениями от поражения в матче против «СКА-Невы» (2:3 Б).
Главные новости
Футбол
«Леганес» интересуется полузащитником «Рубина» Гарсией
Теннис
Рублев проиграл Маррэю на Australian Open
Бокс
Дмитрий Кудряшов получил степень магистра (фото)
Футбол
Директор ФИФА Марко ван Бастен предлагает отменить в футболе офсайды и желтые карточки
Футбол
Аршавин вошел в список лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионате мира
Футбол
«Уфа» рассталась с полузащитником Фоминым
Хоккей
Правительство утвердило выдвижение России на проведение еще шести крупных турниров
Ралли
Айрат Мардеев: Конкуренты сами не выдержали гонки и отдали свои позиции
Футбол
Бонавентура продлил контракт с «Миланом» (фото)
Футбол
Семак будет штрафовать игроков «Уфы» за ненормативную лексику
все новости
Евгений Иванников
Евгений Иванниковвсе новости
ВХЛ
ВХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости