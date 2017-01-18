Сун «Sccc» Чунь: Resolut1on хотел поменяться нашими форменными футболками

Игроки китайской команды Newbee в интервью порталу dota2.178.com рассказали о турнире ESL One Genting 2017, а также поделились мнением о новом патче. Интервью перевели редакторы Dota2.ru.



«Мы недовольны итогами своего выступления. В плей-офф стадии команда показала отнюдь не самый высокий уровень игры. Очевидно, что если мы не выиграли, то у нас есть недостатки. Мы все надеемся показать более яркую игру на предстоящих турнирах, таких как DAC 2017 и The Kiev Major».



Sccc: «Нам было не очень просто в психологическом плане, чем дальше мы продвигались по ходу турнира, тем сложнее было настроится на победу. Зато в плане физического здоровья наша команда была подготовлена к таким нагрузкам, и все мы чувствовали себя комфортно».



Faith: «Есть ощущение, что этот патч очень сбалансированный. Раньше было немало недоработанных героев, сейчас же их почти нет. Также в пиках и банах появились новые герои, и это открывает очень много вариаций для драфта. На ESL One очень много команд играли старыми стратегиями, мало кто решался экспериментировать, в том числе и мы. Пожалуй, это и послужило одной из причин нашего проигрыша».



kpii: «Я думаю, Virtus.pro все еще сильны, просто Newbee и DC немного сильнее».



Sccc: «Resolut1on хотел поменяться нашими форменными футболками прямо там. Но так вышло, что на мне как раз была самая первая после моего попадания в Newbee футболка, которая для меня счастливая, да и все другие я оставил дома. Об этом я ему и сказал, мы договорились, что на следующем турнире обязательно поменяемся формой.



kaka: «Мы очень надеемся на то, что сможем попасть в финал. Если нам выпадет такой шанс, то думаю, мы не проиграем».



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