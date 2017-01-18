«Атлетико» готов продать Облака в «Манчестер Сити» за 100 млн евро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен обновить вратарскую линию летом 2017 года.

Как сообщает Goal, английский клуб заинтересован в приглашении голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака. Отмечается, что «матрасники» готовы отпустить футболиста сборной Словении за 100 млн евро.

Также сообщается, что к вратарю испанского клуба проявляют и другие представители АПЛ: «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Гвардиола недоволен игрой Клаудио Браво, а клуб по его инициативе не будет продлевать контракт и со вторым голкипером – Вили Кабальеро.

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