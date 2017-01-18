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«Пескара» подпишет Мунтари

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник Салли Мунтари близок к возвращению в серию A. 32-летний ганец договорился о контракте с «Пескарой».

Мунтари играл в Италии за «Удинезе», «Интер» и «Милан», откуда летом 2015 года уехал в Саудовскую Аравию, где провел сезон в «Аль-Иттихад Джидда».

Ожидается, что уже на этой неделе Мунтари приступит к тренировкам с «Пескарой», которая искала усиление в середину поля после ухода Альберто Аквилани.

Официально о подписании контракта с Мунтари будет объявлено после того, как игрок договорится со своим бывшим клубом.

Добавим, что в серии A Мунтари провел 193 матча и забил 24 гола.

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