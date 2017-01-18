«Рединг» подписал защитника «Ливерпуля»
Защитник «Ливерпуля» Тьягу Илори заключил соглашение с «Редингом». Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.
Контракт португальского футболиста с новым клубом рассчитан до 2020 года.
Best of luck, @TiagoIlori4! https://t.co/sTBoO75bp0— Liverpool FC (@LFC) 18 января 2017 г.
Напомним, что защитник перешел в «Ливерпуль» осенью 2013 года. Однако, не сыграв в новой команде ни одного матча, был отдан в аренду в испанскую «Гранаду», за которую провел девять матчей. Позже Илори был арендован французским «Бордо». В 2015 году был арендован «Астон Виллой».
В нынешнем сезоне Илори провел девять матчей за молодежную команду «Ливерпуля» и отметился одной результативной передачей.
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