Дмитрий Кудряшов получил степень магистра (фото)
Обладатель чемпионского пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов получил степень магистра Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).
Дмитрий проходил обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление».
В настоящее время Кудряшов приступил к подготовке к своему следующему поединку, который состоится в рамках одного из ближайших шоу компании «Мир бокса»
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