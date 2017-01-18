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Дмитрий Кудряшов получил степень магистра (фото)

Источник:  «Мир бокса»Комментарии
Дмитрий Кудряшов получил степень магистра (фото)

Обладатель чемпионского пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов получил степень магистра Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

Дмитрий проходил обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В настоящее время Кудряшов приступил к подготовке к своему следующему поединку, который состоится в рамках одного из ближайших шоу компании «Мир бокса»

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