Дмитрий Кудряшов получил степень магистра (фото)

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Дмитрий Кудряшов: Рамирес – это боксер, который удобен для Лебедева Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов заявил, что манера ведения боя обладателем пояса IBF аргентинцем Виктором Рамиресом удобна для чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе россиянина Дениса Лебедева.

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Бой Кудряшов – дос Сантос официально подтвержден Российский боксер первой тяжелой весовой категории Дмитрий Кудряшов следующий бой проведет 21 мая в Москве против бразильца Жулио Сезара дос Сантоса.

Дмитрий Кудряшов: Поражение от Дуродолы открыло мне глаза на многие вещи Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал о том, какие выводы он сделал из поражений в рейтинговом поединке от Оланреваджи Дуродолы.

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