«Леганес» интересуется полузащитником «Рубина» Гарсией
«Леганес» проявляет интерес к полузащитнику «Рубина» Самуэлю Гарсии, сообщает Marca.
Клуб, занимающий после 18 туров 16-е место в примере, рассматривает возможность приглашения 26-летнего хавбека этой зимой.
Испанец перешел в «Рубин» прошлым летом. В чемпионате России он провел 13 матчей, результативными действиями не отметился. В Кубке России Гарсия забил один мяч.
Девич перешел в «Ростов». Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически