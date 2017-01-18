Вик Уайлд: Удивлен, почему такое внимание к футболу в вашей стране
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд удивлен вниманием к футболу в России.
- Россия может уделять больше внимания сноуборду. Удивлен, почему такое внимание к футболу в вашей стране. Лучше стоит помогать тем видам, в которых что-то получается, - цитирует Уайлда «Р-Спорт».
Напомним, что Уайлд остается единственным сноубордистом, выигравшим две золотые медали на одних олимпийских играх. Также он единственный в истории представитель сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически