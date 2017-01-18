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Джон Торторелла: Бобровский раскрепощает игроков «Коламбуса»

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла рассказал, как отразилось на игре команды возвращение в ворота голкипера Сергея Бобровского, пропустившего три предыдущих матча из-за болезни.

«Бобровский раскрепощает игроков, потому что в случае ошибки и голевого момента у наших ворот они знают, что он сыграет хорошо.

Все команды играют от вратарей, и наша – в том числе. Игроки чувствуют себя очень уверенно с ним», – приводит официальный сайт НХЛ слова Тортореллы.

Напомним, Бобровский пропустил матчи с «Каролиной» (3:5), Тампой-Бэй» (3:1) и «Флоридой» (3:4), в которых «Коламбус» потерпел два поражения.

Во вчерашнем матче с «Каролиной» Бобровский отразил 24 броска и одержал 27 победу в сезоне. По этому показателю он лидирует в лиге.

Матч

Коламбус - Каролина - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы:

Ахо (Стемпняк, Теравайнен), 18:06 (0:1). Дженнер (Эткинсон, Мюррей), 18:17 (1:1). Дубински (Мюррей), 18:52 (2:1). Дубински (Эткинсон, Дженнер), 23:53 (3:1). Седлак (Хартнелл, Ганье), 29:16 (4:1).

Место и дата

18 января 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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