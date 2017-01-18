Юрий Розанов: Гвардиола все равно будет играть в «свой футбол», потому что он – последователь Кройфа

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Юрий Розанов высказался о проблемах главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Он играет в очень сложный футбол, а точнее, пытается это делать. Но я допускаю тот вариант, что это может не прижиться на английских полях. Будет ли это ошибкой? Мы узнаем через некоторое время. Если «Сити» займет в этом сезоне 6-е место, а через год – 3, будет ли это провал? Не знаю. Возможно, многие скажут, что его титулы и звания уже никому не нужны. Может, Хосеп и раньше покинет команду, но он все равно будет играть в «свой футбол», потому что он – последователь Кройфа.

Команды Гвардиолы действуют подобным образом не потому, что испанец не умеет по-другому, а потому, что не хочет. Вот и все», – сказал Розанов в эфире передачи «Английский акцент» на телеканале «Футбол-1».

Напомним, специалист возглавил английский клуб минувшим летом. На данный момент команда под его руководством занимает 5 место в таблице АПЛ, набрав после 21-го тура 42 очка.

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