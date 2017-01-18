Валерий Ничушкин: Здорово, что на Матче звезд будет турнир, а не просто игра двух команд

Форвард ЦСКА Валерий Ничушкин рассказал о том, чего ждет от участия в Матче звезд КХЛ, который пройдет 21-22 января в рамках Недели звезд хоккея в Уфе.

«Мы соберемся вместе, и будет очень весело – вот первое, что подумал, узнав о попадании на Матч звезд. Уверен, что этот позитив нам удастся передать и болельщикам. Кстати, огромное им спасибо, ведь я попал на матч благодаря им. Именно болельщики за меня проголосовали. Здорово, что в этот раз будет турнир, а не просто матч двух команд. Мне кажется, в последних играли уже даже не вполсилы, а меньше. А тут – интересно будет победить! И я думаю, даже заруба предстоит.

Честно говоря, до этого не удавалось посмотреть ни одного Матча звезд целиком. Только фрагменты. И, в первую очередь – буллиты. Приятно было видеть, как это все получается у ребят, ведь это – результат тщательной подготовки. Больше всего впечатлил бросок Володи Тарасенко, когда он привязал шайбу к клюшке леской. С удовольствием поучаствую в этом конкурсе, хотя, в общем-то, готов во всех.

К сожалению, я был травмирован, восстанавливался, и за всеми этими заботами, конечно, не думал о каких-то «фишках», которые надо подготовить к матчу. Честно, даже возникало опасение, что не смогу из-за травмы поехать в Уфу. Но, надеюсь, что все получится, я смогу сыграть в полную силу и накануне матча обязательно что-нибудь изобрету», – приводит слова Ничушкина официальный сайт КХЛ.