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Виролайнен и Слепцова выступят за сборную России на Чемпионате Европы по биатлону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб назвал состав сборной России, которая примет участие в чемпионате Европы по биатлону. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

- Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на «Ижевской винтовке» и соревнованиях Кубка IBU.Сейчас команда заканчивает подготовку к чемпионату Европы, оставшись после этапа Кубка IBU в Арбере. Там идеальные условия для тренировок. 22 января команда переедет в Польшу, - главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович.

Женщины: Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова.

Мужчины: Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Юрий Шопин, Алексей Волков.

Напомним, что чемпионат Европы по биатлону пройдет 23-31 января в польском городе Дужники Здрой.

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