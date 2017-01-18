ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром «Юргордена»
По информации издания Expressen, 22-летний нападающий «Юргордена» Майкл Олунга может переехать в чемпионат России.
Отмечается, что игроком интересуется московский ЦСКА, а также некоторые китайские клубы, среди которых «Гуйчжоу Чжичэн».
В прошлом сезоне игрок, проведя 27 матчей чемпионата Швеции, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
Спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон подтвердил интерес к футболисту, а шведский клуб оценивает своего нападающего в 4 млн евро.
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