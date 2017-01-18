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ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром «Юргордена»

Источник:  ExpressenКомментарии

По информации издания Expressen, 22-летний нападающий «Юргордена» Майкл Олунга может переехать в чемпионат России.

Отмечается, что игроком интересуется московский ЦСКА, а также некоторые китайские клубы, среди которых «Гуйчжоу Чжичэн».

В прошлом сезоне игрок, проведя 27 матчей чемпионата Швеции, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон подтвердил интерес к футболисту, а шведский клуб оценивает своего нападающего в 4 млн евро.

Девич перешел в «Ростов». Таблица трансферов РФПЛ

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