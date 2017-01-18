Филипп Лам может завершить карьеру одновременно с Хаби Алонсо

Капитан «Баварии» Филипп Лам собирается завершить карьеру игрока по окончании текущего сезона.

По информации Bild, 33-летний футболист получит пост спортивного директора мюнхенского клуба, который остается вакантным после ухода из клуба Маттиаса Заммера.

За основной состав «Баварии» Филипп играет с 2002 года. Также он выступал за «Штутгарт» на правах аренды, когда команду возглавлял Феликс Магат.



За карьеру защитник 8 раз становился чемпионом Германии, 7 раз выигрывал Кубок страны, а в 2013 году стал победителем Лиги чемпионов.



Филипп Лам завершил карьеру в сборной Германии после триумфального для немцев чемпионата мира-2014 года в Бразилии.

Ранее сообщалось, что решение попрощаться с большим футболом летом 2017 года принял другой баварский ветеран - опорный полузащитник Хаби Алонсо.



