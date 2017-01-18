Илья Сорокин: Нужно самому как-нибудь удивить нападающих

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин поделился ожиданиями от предстоящего матча Звезд КХЛ.

- О том, что сыграю на Матче Звезд, узнал, наверное, как и все, из Интернета. Прочитав новость, очень обрадовался – попадаю на этот праздник второй год подряд. На этот раз будет турнир вместо матча двух сборных. Что ж, посмотрим, как все сложится. Надеюсь, все получат удовольствие. И мы, и зрители в первую очередь. В прошлом году в меня стреляли из лука, били буллит горящей клюшкой… Что будет на этот раз – даже боюсь представить. У нас очень изобретательные хоккеисты в лиге, от них всего можно ожидать (смеется). Помню, как от голкипера уехали ворота. Вот тут уже на себя не надеюсь, успею ли поймать их. Разве, кто-нибудь подскажет… В общем, нужно самому как-нибудь удивить нападающих. И я обязательно что-нибудь придумаю, - передает слова Сорокина официальный сайт КХЛ.

Напомним, что 9-й матч звезд Континентальной хоккейной лиги состоится 21 января 2017 года в Уфе.