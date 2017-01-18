Александр Кравцов: Мы не противодействовали смене гражданства Аввакумовой

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов высказался о процессе смене гражданства российской биатлонисткой Екатериной Аввакумовой, которая будет выступать за Южную Корею.

«Мы не противодействовали смене ее спортивного гражданства. О каком «карантине» может идти речь в этой ситуации», – приводит «Р-Спорт» слова Кравцова.

Союз биатлонистов Южной Кореи подтвердил, что 26-летняя Аввакумова получила южнокорейское гражданство. Она стала третьим биатлонистом, перешедшим в сборную Южной Кореи из России, и уже дебютировала в новой команде на Кубке IBU.

Ранее гражданство этой страны получили Анна Фролина и Александр Стародубец. В настоящее время решается вопрос по еще одному российскому биатлонисту – Тимофею Лапшину.