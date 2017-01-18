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Президент «Урала»: Лунгу остается, а Широков, видимо, закончил с футболом

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что бывший капитан сборной России Роман Широков уже не возобновит карьеру игрока.

Напомним, в конце 2016 года агент футболиста Арсен Минасов сообщил, что его клиент может ее возобновить, после чего Иванов заявил, что «Урал» сделал игроку официальное предложение. Представители футболиста взяли время на размышления.

«В настоящее время по Широкову никаких вопросов нет. Он, видимо, закончил уже с футболом и играть не будет», - цитирует Иванова ТАСС.

Президент клуба также рассказал о ситуации вокруг ивуарийского нападающего Жана-Жака Бугуи, который пополнил состав команды перед началом сезона, и полузащитника Чисамбы Лунгу, по которому было предложение из «Аль-Джазиры» из ОАЭ.

«Лунгу - игрок нашей команды. В это трансферное окно мы его не продадим, это точно и окончательно. Что касается Бугуи, то на сегодняшний день он тренируется с молодежным составом, это все, что я могу сказать», - сказал Иванов.



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