Шлеменко в Москве 3 марта не будет драться против Эмеева

Действующий чемпион M-1 Challenge в среднем весе Рамазан Эмеев не сможет выступить против Александра Шлеменко 3 марта на турнире M-1 Challenge 75. Он рассказал о полученной перед последним боем травме, недавно перенесенной операции и процессе восстановления, которые не дают ему возможности подготовиться к такому важному бою к началу весны.



- Я знаю, что очень многие ждут мой бой со Шлеменко, знаю, как такой поединок всем интересен. Всем, и мне в том числе. Я сегодня утром проснулся от того, что у меня телефон разрывался – все кричат, мол, Шлеменко, Шлеменко. Я захожу в Инстаграм и вижу анонс его выступления в Москве. Но никаких предпосылок именно для нашего боя с ним в ближайшее время не было, я вообще ничего не подозревал.



К бою с таким серьезным соперником надо готовиться 2-2,5 месяца, а еще перед боем с Токовым у меня сильно воспалился большой палец на ноге, – я даже обувался с большим трудом. Но я тогда не хотел сниматься с боя, поэтому перетерпел и дрался с травмой. Вот недавно мне сделали операцию на этот палец, я и сейчас нахожусь в Кисловодске, восстанавливаюсь. Даже не могу точно сказать, когда палец окончательно восстановится – все опухшее до сих пор. После боя с Токовым не тренировался вообще, планирую вернуться в свой режим только к концу января.



Конечно, встреча со Шлеменко была бы очень интересна для меня, но это бой, к которому нужно серьезно готовиться, не менее двух месяцев, а я даже не могу пока тренироваться.