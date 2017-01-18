Диего Брандао: У меня, наверное, в Дагестане больше знакомых, чем в Америке

Экс-боец UFC бразилец Диего Брандао (20 побед, 11 поражений) поделился своим мнением о предстоящем поединке против россиянина Мурада Мачаева на турнире Fight Nights, который состоится 28 января в Махачкале.



«Я планирую драться в России. После победы над Мурадом Мачаевым, публика в России узнает кто такой Диего Брандао. Моя популярность резко возрастет и это даст мне возможность нормально заработать. Я очень рад подписанию в FIGHT NIGHTS GLOBAL! Вы позаботитесь обо мне, а я о вас и дам вам шоу! Хотите прикол? У меня, наверное, в Дагестане больше знакомых, чем в Америке. Я уверен, меня там хорошо поддержат», - сказал Брандао.

Добавим, что по информации «Советского спорта», UFC против того, чтобы Брандао выступал в России.