Диего Брандао: У меня, наверное, в Дагестане больше знакомых, чем в Америке
Экс-боец
UFC
бразилец
Диего Брандао (20 побед, 11 поражений)
поделился своим мнением о предстоящем
поединке против россиянина Мурада
Мачаева на турнире Fight
Nights, который
состоится 28 января в Махачкале.
«Я планирую драться в России. После победы над Мурадом Мачаевым, публика в России узнает кто такой Диего Брандао. Моя популярность резко возрастет и это даст мне возможность нормально заработать. Я очень рад подписанию в FIGHT NIGHTS GLOBAL! Вы позаботитесь обо мне, а я о вас и дам вам шоу! Хотите прикол? У меня, наверное, в Дагестане больше знакомых, чем в Америке. Я уверен, меня там хорошо поддержат», - сказал Брандао.
Добавим, что по информации «Советского спорта», UFC против того, чтобы Брандао выступал в России.
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